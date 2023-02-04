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Фигурное катание

Сегодня, 14:50

Тарасова назвала несправедливым решение не приглашать Щербакову на вручение премии ISU

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили на вручение премии ISU в Цюрих (Швейцария).

«Что мы можем с вами сделать? Можно только сказать, что жаль. Они объясняют, почему так происходит. Они боятся провокаций. Думаю, что это несправедливо. Если они беспокоятся насчет обстановки, то приставили бы к ней человека, который был бы с ней и ходил. Это вопрос к санкции», — сказала Тарасова «СЭ».

Российская фигуристка вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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Щербакову не пригласили на вручение премии ISU из соображений безопасности

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