Тарасова назвала символ российской национальной идентичности на международной арене

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» назвала виды спорта, символизирующие национальную идентичность на международной арене.

«Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и хоккей являются символом российской национальной идентичности на международной арене. Они наиболее точно символизируют культурные ценности нашей страны. В этих видах спорта Россия — одна из лучших», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Тарасова заявила о том, что верит в участие российских фигуристов в Олимпийских играх 2026 года.