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Фигурное катание

Сегодня, 16:05

Тарасова назвала удачной произвольную программу Кондратюка: «Показывает его достоинства»

Микеле Антонов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о выступлении Марка Кондратюка на контрольных прокатах.

В сезоне-2024/25 чемпион Европы будет исполнять произвольную программу в стиле «Болливуд».

— Мне понравилась его произвольная программа. Она ему подходит. Показывает его достоинства. И поэтому она очень удачная.

— Поэтому весь зал рукоплескал.

— Да, — сказала Тарасова «СЭ».

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию прошли в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.

Марк Кондратюк
Татьяна Тарасова

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