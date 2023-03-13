Тарасова назвала важными слова Тутберидзе о судействе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» слова заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, что ее команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований.

«Все люди разные. Главное, что она говорит о том, что они тоже испытывают чувство несправедливости, что их неправильно судят. Для меня в этой фразе это важно. Мне важно, что Тутберидзе не отрицает, что испытывала несправедливость в судействе. Может быть, в меньшей степени, но она об этом говорит», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.