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Фигурное катание

Сегодня, 19:42

Тарасова: «Для русского человека Загитова более великая спортсменка, чем Месси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алина Загитова и Лионель Месси.
Фото «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила статус российской фигуристки Алины Загитовой и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Конечно, согласна, что для русского человека Алина Загитова — это более великая спортсменка, чем Месси. Я горжусь тем, что фигурное катание в России стало сравнимо по популярности с футболом», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

Алина Загитова. Биография Алины Загитовой: карьера в спорте и работа на ТВ

36-летний Месси летом этого года перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами». В прошлом году форвард впервые в карьере стал чемпионом мира. В финале мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2).

28&nbsp;сентября. &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Хьюстон Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Серхио Бускетс. Нет Месси — нет трофея. Харден превзошел Бекхэма в битве звездных совладельцев

Источник: Legalbet
Лионель Месси
Фигурное катание
Футбол
Алина Загитова
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