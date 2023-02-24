Тарасова не понимает, почему РУСАДА приняло решение признать Валиеву виновной: «Что с ними? Может они заболели?»

Тарасова не понимает, почему РУСАДА приняло решение признать Валиеву виновной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что РУСАДА предлагает признать Валиеву виновной и наложить санкции с соответствующими последствиями.

«Я не понимаю почему РУСАДА так мечется. Что с ними? Может они заболели?» — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее РУСАДА установило, что Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности.

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.