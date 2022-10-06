Тарасова не приехала на съемки первого эпизода шоу «Ледниковый период», ее увезли в больницу

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не присутствовала на съемках первого эпизода нового сезона телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Чемпионат».
Тарасова уехала в больницу в среду, 5 октября, из-за чего пропустила съемки. Вместо нее в жюри в первом выпуске будет тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.
Помимо Чайковской, в состав жюри дебютного эпизода «Ледникового периода» вошли олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, телеведущая Елена Летучая, актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.
Ранее стали известны имена всех участников нового сезона телешоу «Ледниковый период».