Тарасова не приехала на съемки первого эпизода шоу «Ледниковый период», ее увезли в больницу

Тарасова не приехала на съемки «Ледниковый период», ее госпитализировали

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не присутствовала на съемках первого эпизода нового сезона телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Чемпионат».

Тарасова уехала в больницу в среду, 5 октября, из-за чего пропустила съемки. Вместо нее в жюри в первом выпуске будет тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Помимо Чайковской, в состав жюри дебютного эпизода «Ледникового периода» вошли олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, телеведущая Елена Летучая, актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

Ранее стали известны имена всех участников нового сезона телешоу «Ледниковый период».