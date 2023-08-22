Тарасова не согласна с решением переименовать стадион в Дагестане после слов Исинбаевой: «Она — герой России»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о переименовании стадиона в Дагестане.

«Я не согласна с таким решением. Нам не нужно забывать своих героев. Исинбаева — герой России! Она успешно выступала за нашу страну, вследствие чего в ее честь был назван стадион. Никто не возражал против этого. Я не понимаю, почему его надо переименовывать. К чему это все?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее переименовать стадион в центре Махачкалы предложил глава Дагестана Сергей Меликов после слов Исинбаевой о том, что во время спортивной карьеры она никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, считает номинальным.

41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), который до сих пор никто не побил.