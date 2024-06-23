Тарасова не верит в возвращение Трусовой в профессиональный спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не верит в возвращение фигуристки Александры Трусовой в профессиональный спорт. Она считает, что спортсменка не полностью себя реализовала.

Ранее фигурист Макар Игнатов сообщил, что сделал Трусовой предложение, которое девушка приняла.

«Считаю, она закончила с профессиональным спортом. И не важно, что ей всего 20 лет. По мне, Трусова не полностью реализовала себя. Мы могли бы смотреть на нее еще несколько лет и получать удовольствие от всего. Считаю, Саша очень рано ушла и непонятно зачем», — цитирует Тарасову Sport24.

Игнатов опубликовал совместное фото с Трусовой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.