Тарасова — о паре Павлюченко и Ходыкина: «Были ни на кого не похожи»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала корреспонденту «СЭ» информацию о распаде пары Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. Тренер распавшейся пары Павлюченко/Ходыкин отвергла вариант со сменой гражданства «Очень жаль, что Павлюченко и Ходыкин перестали кататься. Очень творческие ребята. Они были не похожи ни на кого», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили. 20-летняя Павлюченко и 23-летний Ходыкин выступали вместе с сезона-2017/18. Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021).