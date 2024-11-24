Тарасова обрадовалась примирению Ягудина и Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на примирение фигуристов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

Ранее олимпийские чемпионы опубликовали дружеское фото и прикрепили к посту песню Михаила Боярского «Все пройдет», намекнув на завершение их давнего конфликта.

«Каждый из них делает свое дело на самом высоком уровне. Женя тренирует, у него здорово получается. Если бы Алексей тренировал, то у него тоже были бы успехи. Я всегда говорю, что он может все. Это люди, знающие свою профессию, всегда готовые учиться. Рада, что у них восстановились отношения, что они общаются», — цитирует Тарасову Sport24.

Ягудин выиграл золото Олимпиады в одиночном мужском катании в 2002 году. Он завершил карьеру фигуриста в 2003-м. Минувшей весной Ягудин второй год подряд стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов».

Плющенко завоевал личную победу на Играх в 2006 году. Об уходе из спорта об объявил в 2017-м. В этом же году фигурист открыл академию «Ангелы Плющенко», где по настоящее время тренирует молодых спортсменов.