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Фигурное катание

Сегодня, 12:07

Тарасова обратилась к Костомарову: «Рома, мы верим, что все будет хорошо!»

Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова с 46-летием и обратилась к спортсмену со словами поддержки.

10 января фигурист попал в реанимацию с тяжелой пневмонией и до сих пор находится под наблюдением врачей.

«Рома, с днем рождения! Мы всегда рядом! Мы верим, что все будет хорошо!» — написала Тарасова у себя в соцсетях и опубликовала совместную фотографию с Костомаровым, его женой Оксаной Домниной и их сыном Ильей.

7 февраля появилась информация о том, что Костомарову ампутировали стопы ног из-за осложнений, возникших на фоне пневмонии.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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