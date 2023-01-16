Тарасова объяснила, для чего Косторная перешла в парное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о переходе фигуристки Алены Косторной в парное катание.

«Я про это давно знала. Думаю, что она перешла в парное катание для того, чтобы научиться парным элементам, чтобы потом работать в шоу. Парникам в шоу проще работать», — сказала Тарасова «СЭ».

Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.