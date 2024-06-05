Тарасова объяснила, почему Акатьева и Жилина не попали в состав сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» непопадание фигуристок Софьи Акатьевой и Вероники Жилиной в основной состав сборной России.

«Они не выступали на чемпионате России, поэтому их и нет в основном составе. В сборную же берут по результатам на главном старте страны. Как на них это отразится? Это не должно им помешать выступать дальше», — сказала Тарасова «СЭ».

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) в среду, 5 июня, опубликовала списки национальной команды на сезон-2024/25. Софья Акатьева и Вероника Жилина попали в резервный состав. Обе спортсменки пропустили главные старты прошлого сезона из-за травм.

Также в резерве оказались Дарья Садкова, Роман Савосин и Макар Игнатов, в парах — Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, в танцах на льду — Анна Коломенская и Артем Фролов.

Александр Абустин