Тарасова объяснила возможный бой Загитовой с Бузовой: «Они деньги делают. Что тут еще понимать?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о возможном проведении боя по правилам бокса между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Они деньги делают. Что тут еще понимать? Они что, увлеклись боксом? Пока я не верю. Поживем — увидим», — сказала Тарасова «СЭ».

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.