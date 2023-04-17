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Сегодня, 17:04

Тарасова оценила работу Когана в ФФККР

Микеле Антонов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» оценила работу Александра Когана в качестве исполняющего обязанности президента ФФККР.

«Саша Коган потрясающий работник. На нем очень многое держится. Этот человек может ответить на все вопросы, которые ты ему задаешь», — сказала Тарасова «СЭ».

Коган — генеральный директор ФФККР. Он был назначен временно исполняющим обязанности президента федерации 25 декабря 2022 года после того, как скончался Александр Горшков, возглавлявший организацию с июня 2010 года.

17 апреля стало известно, что исполняющим обязанности президента ФФККР назначен Антон Сихарулидзе. Коган добровольно сложил с себя эти обязанности.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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