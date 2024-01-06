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Фигурное катание

Сегодня, 00:27

Тарасова оценила решение Туктамышевой выступить на чемпионате России по прыжкам

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что участие чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам украсит турнир.

«Конечно, [присутствие Туктамышевой] украсит [турнир]. Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица. Я была бы рада увидеть всех наших ведущих девочек и ребят из сборной», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Ранее тренер Алексей Мишин заявил, что Туктамышева может выступить на чемпионате России по прыжкам. Турнир пройдет 20-21 января в Москве.

27-летняя фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры в октябре 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19678455
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова
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