Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:18

Тарасова: «Кубок Первого канала запомнился потрясающими соревнованиями российских спортсменов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила соревнования российских фигуристов в рамках Кубка Первого канала.

«Кубок Первого канала запомнился потрясающими соревнованиями российских спортсменов и полным залом в 12 тысяч мест. Я в организации турнира не участвую, поэтому не буду рассказывать, что стоит придумать, а что поменять. Как получилось, так получилось. Все честно», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Победителем Кубка Первого канала стала команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Алина Загитова. «Красная машина» соревновалась с командой «Нас не догонят» во главе с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Соревнования состоялись в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января.

Источник: https://tass.ru/sport/16865387
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
1
0
Читайте также
Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Осужденный за ДТП Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы
Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши о разделе Украины
Премьер Польши Моравецкий опроверг сообщения о планах Варшавы по разделу Украины
В Госдуме рассказали об ответе Москвы на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бестемьянова — об Акатьевой: «После чемпионата России у нее появилась грация»

Глейхенгауз будет сопровождать итальянца Грассля на чемпионате Европы в Финляндии