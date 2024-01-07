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Сегодня, 12:52

Тарасова оценила уровень российских спортсменов в условиях отстранения от международных соревнований

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об уровне российских спортсменов в условиях отстранения от международных соревнований.

«Не считаю, что уровень наших спортсменов упал. Никакого регресса российского спорта нет, мы конкурентоспособны. Если нас вернут прямо сейчас, спортсмены во многих видах будут на лидирующих позициях», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-nikakogo-regressa-rossijskogo-sporta-net-my-konkurentosposobny/
Татьяна Тарасова
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