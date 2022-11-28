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Фигурное катание

Сегодня, 13:01

Тарасова — о возможном отсутствии Трусовой на ЧР по прыжкам: «У нас есть за кем наблюдать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о возможном отсутствии фигуристки Александры Трусовой на чемпионате России по прыжкам.

«Надо знать, почему она пропускает. Отсутствие Трусовой — утрата в зрелищности соревнований? У нас есть за кем наблюдать. Я думаю, в ее интересах участвовать. Но, если у нее какая-то травма, то мы можем только сожалеть по этому поводу», — сказала Тарасова «СЭ».

Сегодня, 28 ноября, Telegram-канал фан-группы Трусовой сообщил, что фигуристка не будет участвовать в чемпионате России по прыжкам.

Соревнования состоятся с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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