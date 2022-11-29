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Фигурное катание

Сегодня, 14:06

Тарасова: «Щербакова имеет право пропустить год»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о возможном пропуске Анной Щербаковой чемпионата России.

— Щербакова выступит в шоу Навки вместо чемпионата России. Нормально ли это для члена сборной России?

— А что здесь такого, почему нет? Она работала у Ильи Авербуха, теперь будет — у Татьяны Навки. Она имеет право пропустить год.

— Означает ли это конец карьеры олимпийской чемпионки?

— Это вопрос к тренеру Анны — Этери Георгиевне. Я не могу ответить за них, — цитирует «Спорт День за Днем» Тарасову.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.

Источник: Спорт День за Днем
Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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