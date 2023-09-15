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Сегодня, 13:39

Тарасова — о назначении арбитра из США на слушание по делу Валиевой: «Если судья честный, неважно, он американец, француз или русский»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на назначение американского юриста Джеффри Мишкина (выдвинутого стороной ISU и WADA) на слушание по делу Камилы Валиевой.

Также в состав судейской коллегии вошли француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой) и представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«А кто в этом деле незаинтересованная сторона? Если судья честный, неважно он американец, француз или русский. Они будут одинаково честные. А если нечестные, то нечестные», — сказала Тарасова «СЭ».

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что Камила Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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