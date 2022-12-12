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12 декабря, 12:47

Тарасова — о номинации Щербаковой на премию ISU: «Это очень приятно! Я рада!»

Тарасова отреагировала на номинацию Щербаковой на премию ISU
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о номинации фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

«Анна Щербакова номинирована — это очень приятно! Единственный представитель из России? Я рада, что Щербакову включили. Думаю, есть шанс побороться за победу в номинации. Конкуренция будет высокая. Будем надеяться! Все люди достойные, много лет ходят в чемпионах. Они продвигают свой вид», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее появилась информация, что 18-летняя спортсменка поборется за награду в категории «Самый ценный фигурист». Она будет единственным представителем России на премии этого года.

Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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Анна Щербакова номинирована на премию ISU

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