Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о номинации фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

«Анна Щербакова номинирована — это очень приятно! Единственный представитель из России? Я рада, что Щербакову включили. Думаю, есть шанс побороться за победу в номинации. Конкуренция будет высокая. Будем надеяться! Все люди достойные, много лет ходят в чемпионах. Они продвигают свой вид», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее появилась информация, что 18-летняя спортсменка поборется за награду в категории «Самый ценный фигурист». Она будет единственным представителем России на премии этого года.