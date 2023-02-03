Тарасова отреагировала на новость о том, что Щербакову не пригласили на вручение премии ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили на вручение премии ISU в Цюрих (Швейцария).

«Я не знаю, нужно узнать поподробнее кого пригласили, а кого нет. Не может быть такого, что всех пригласили, а ее нет», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Российская фигуристка вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.

Мероприятие пройдет в Цюрихе 5 февраля.