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Фигурное катание

Сегодня, 17:30

Тарасова отреагировала на новость о том, что Щербакову не пригласили на вручение премии ISU

Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили на вручение премии ISU в Цюрих (Швейцария).

«Я не знаю, нужно узнать поподробнее кого пригласили, а кого нет. Не может быть такого, что всех пригласили, а ее нет», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Российская фигуристка вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.

Мероприятие пройдет в Цюрихе 5 февраля.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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