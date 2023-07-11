Тарасова о возможном расследовании допинг-истории Сотниковой: «Не надо было Аделине об этом говорить»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о желании Национального олимпийского комитета Южной Кореи обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием расследовать допинговую историю российской фигуристки Аделины Сотниковой.

В шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова призналась, что в 2014 году на Олимпиаде в Сочи сдала положительную допинг-пробу, однако ее оправдали по допинговому делу после вскрытия пробы «Б», которая оказалась чистой. Позже фрагмент видео с признанием фигуристки в сдаче положительной допинг-пробы исчез с YouTube-канала Tatarka FM.

«Не надо было Аделине об этом говорить. Но если это правда [что фигуристку оправдали из-за отрицательной пробы «Б», тогда ничего страшного в этом нет. Но из-за желания [НОК Южной Кореи] эта история может получить продолжение», — сказала Тарасова «СЭ».

В 2014 году на Играх в Сочи Сотникова стала олимпийской чемпионкой в одиночном женском катании. Второй стала кореянка Ким Юна.