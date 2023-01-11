Тарасова: «Наши футболисты все просрали, а Валиева хорошо держалась, поэтому ее и выбрали спортсменом года»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на признание фигуристки Камилы Валиевой лучшим спортсменом 2022 года в России.

«У Камилы был очень трудный год, в котором ее обижали, набрасывались западные журналисты, мешали выступать. Но она все равно выходила и показывала прекрасное выступление, и люди это видели. Она хорошо держалась в этом году, поэтому ее и выбрали спортсменом года.

Можно сказать, что фигурное катание сейчас популярнее футбола? А за что голосовать в футболе? За то, что они все просрали? Еще не хватало сравнивать фигурное катание с футболом. Разница очевидна», — цитирует Тарасову Sport24.

По данным ВЦИОМа, 16-летняя Валиева победила в опросе россиян о главных персонах минувшего года. Второе место занял лыжник Александр Большунов, третье – нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.