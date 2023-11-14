Тарасова о словах Березуцкого, который призвал спортсменов уезжать из России: «Я никого не осуждаю»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» слова бывшего футболиста ЦСКА Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.

«У каждого человека своя жизнь и свои собственные установки. У него такая, у другого — другая. Я не осуждаю никого. Спортсмены сами принимают решение, смотря как они привязаны к стране, с которой вышли на большие результаты», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал бредом слова Березуцкого.