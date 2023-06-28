Тарасова обратилась к медиа, распространяющим слухи о ее здоровье: «Следите за собой!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала корреспонденту «СЭ» информацию об ухудшении состояния здоровья.

«Перестаньте слушать это и смотреть. Уже не могу просто зайти к врачу, например, взять направление на пенталгин. Уже не знаю как мне жить. И чего ко мне привязались? Пусть за собой следят!» — сказала Тарасова «СЭ».

По данным Telegram-канала Mash, Тарасова вызвала скорую в седьмой раз за месяц, однако от госпитализации отказывается.

В среду, 28 июня, хореограф и продюсер Илья Авербух в интервью «СЭ» сообщил, что с 76-летней специалисткой всё хорошо.