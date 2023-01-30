Тарасова — о словах Дюамель про бойкот ОИ в случае допуска россиян: «Она злобный, глупый и сумасшедший человек»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление олимпийской чемпионки Меган Дюамель, которая намерена бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае допуска россиян.

«Для меня слова Меган Дюамель не имеют абсолютно никакого значения. Она злобный человек и к тому же глупый и сумасшедший, раз призывает бойкотировать Олимпийские игры. Думает, ее мнение важно для всего мира, но это не так», — цитирует Тарасову Sport24.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июня по 11 августа в Париже.