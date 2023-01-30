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Сегодня, 14:07

Тарасова — о словах Дюамель про бойкот ОИ в случае допуска россиян: «Она злобный, глупый и сумасшедший человек»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление олимпийской чемпионки Меган Дюамель, которая намерена бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае допуска россиян.

«Для меня слова Меган Дюамель не имеют абсолютно никакого значения. Она злобный человек и к тому же глупый и сумасшедший, раз призывает бойкотировать Олимпийские игры. Думает, ее мнение важно для всего мира, но это не так», — цитирует Тарасову Sport24.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июня по 11 августа в Париже.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-30-tarasova-o-slovakh-dyuamel-pro-boykot-oi-iz-za-dopuska-rossiyan-ona-zlobnyy-chelovek-a-yeshche-glupyy-i-sumasshedshiy
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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