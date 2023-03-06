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Фигурное катание

Сегодня, 15:17

Тарасова поддержала идею выступления журналиста «СЭ» в турнире шоу-программ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов примет участие в турнире шоу-программ.

«Заявились журналисты? И прекрасно! Это профессиональные соревнования, это шоу-программа. Могут участвовать и журналисты, и деятели искусства. Если есть такие правила, значит и надо по ним действовать. А кого уже выберут — это другой вопрос», — сказала Тарасова «СЭ».

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

Журналист «СЭ» участвует в настоящем турнире по фигурному катанию. Вместе с Загитовой и Медведевой

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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