Тарасова поддержала Загитову в создании ледового шоу: «У нее все получится!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о запуске нового ледового шоу «Хранители Времени» от Алины Загитовой.

«У нее получится сделать успешное шоу. С большим удовольствием посмотрю ее шоу, если его будут показывать по телевизору», — сказала Тарасова «СЭ».

Мероприятие пройдет в Казани 29 и 31 августа. Других подробностей спорстсменка не сообщила. Однако накануне на VK Fest в Санкт-Петербурге он рассказала, что в своем новом проекте выступит в роли участника и продюсера.

Александр Абустин