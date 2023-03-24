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Фигурное катание

Сегодня, 15:46

Тарасова о ЧМ без российских фигуристов: «Катание наших спортсменов — другая эра!»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, потерял ли чемпионат мира по фигурному катанию в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.

«Наши спортсмены опередили мир. Они катают другие программы, прыгают четверные по несколько раз. Это другая эра! Чемпионат мира был очень красивым, но наши спортсмены показали, что сложность элементов может быть сумасшедшей. Тут очень хорошее катание, хорошие и красивые программы. Но таких элементов ультра-си и ощущения, что фигурное катание движется вперед, нет», — сказала Тарасова «СЭ».

Японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу на чемпионате мира-2023.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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