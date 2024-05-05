Тарасова — о перспективах Малинина на пятерной прыжок: «Шесть четверных для него не потолок»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы американского фигуриста Ильи Малинина на пятерной прыжок.

Ранее спортсмен заявил, что в будущем сможет исполнить прыжок в пять и более оборотов.

«Не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина. Если он чувствует себе эту возможность [сделать пятерной] — он будет этого добиваться. Перспективы российских фигуристов на пятерной? Из них пока никто ничего не сказал», — цитирует Тарасову Sport24.

19-летний Малинин является чемпионом мира в одиночном катании (2024), победителем финала «Гран-при» (2023) и двукратным чемпионом США (2023, 2024).