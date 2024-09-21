Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:45

Тарасова поделилась мнением о результатах Самоделкиной

Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о результатах бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной после смены спортивного гражданства на казахстанское.

«К Самоделкиной кто как относился, тот так и будет. Она больше не наша спортсменка — кто-то может в этом сомневаться? Мало ли, что было раньше. Сейчас она не наша.
Результаты Самоделкиной лично мне неинтересны. Не знаю, был ли ей смысл уходить, если она даже на пьедестал не попала. Это было ее решение. Каждый человек в своей жизни делает то, что хочет», — сказала Тарасова Sport24.

Спортсменка заняла четвертое место на прошедшем в турецкой Анкаре этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2024/25.

Источник: Sport24
Софья Самоделкина
Татьяна Тарасова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глушакова перевели в дубль «Химок»
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Сегодня
Вчера
Неделя