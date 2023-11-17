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Фигурное катание

Сегодня, 13:30

Тарасова — о возможной тренерской карьере Загитовой: «Будем следить и желать успеха»

Константин Белов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» отреагировала на желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой попробовать себя в роли тренера.

Ранее в интервью RT Загитова призналась, что рассматривает возможность работы тренером.

«Алина — очень большая спортсменка, у нее большой опыт. Она хочет попробовать себя в тренерском деле, почему бы ей не сделать это? Будем следить и желать ей успеха», — сказала Тарасова «СЭ».

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019.

В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру и не участвует в официальных турнирах.

Фигурное катание
Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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