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Фигурное катание

Сегодня, 16:21

Тарасова положительно оценила судейский регламент турнира шоу-программ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала правильным решение организаторов турнира шоу-программ по фигурному катанию не приглашать в состав жюри профессиональных судей.

«Люди из разных областей искусства будут оценивать выступления спортсменов именно с точки зрения искусства, и это очень правильно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее организаторы турнира сообщили, что в состав жюри соревнований приглашены уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства. В оргкомитете отметили, что при выборе членов жюри предпочтение отдается их профессионализму, а не медийности.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/17226629
Фигурное катание
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