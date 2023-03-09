Тарасова положительно оценила судейский регламент турнира шоу-программ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала правильным решение организаторов турнира шоу-программ по фигурному катанию не приглашать в состав жюри профессиональных судей.

«Люди из разных областей искусства будут оценивать выступления спортсменов именно с точки зрения искусства, и это очень правильно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее организаторы турнира сообщили, что в состав жюри соревнований приглашены уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства. В оргкомитете отметили, что при выборе членов жюри предпочтение отдается их профессионализму, а не медийности.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве.