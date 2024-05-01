Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Олимпиада

Сегодня, 16:54

Тарасова порассуждала о выступлении россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что думает о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«У нас такой сильный спорт, что, как бы нас ни прижимали, мы все равно останемся в числе лучших. Без медали российского спортсмена ОИ-2024 не останутся», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда ограничений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-bez-medali-rossijskogo-sportsmena-oi-2024-ne-ostanutsya/
Татьяна Тарасова
1
0
Читайте также
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
«Мерзкий» Кузя реализовал буллит и попал на «Рейнджерс», а Ничушкин – лучший снайпер плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 1 мая
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мурашов рассказал о желании поставить номер фигуристам Синициной и Кацалапову