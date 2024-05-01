Тарасова порассуждала о выступлении россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что думает о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«У нас такой сильный спорт, что, как бы нас ни прижимали, мы все равно останемся в числе лучших. Без медали российского спортсмена ОИ-2024 не останутся», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда ограничений.