Тарасова поздравила Дэвис и Смолкина с победой в турнире в Лейк-Плесиде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде.

«Много определяет уровень соревнования. Но все равно они выиграли. Я их поздравляю. Они себя еще проявят. Они прекрасная пара», — сказала Тарасова «СЭ».

В ритм-танце они стали вторыми, набрав 74,35 балла. В произвольной программе пара заняла первое место, набрав 117,47 балла.

Вторыми по итогам двух программ стали американцы Уна Браун и Гейдж Браун (180,66), а замкнули тройку их соотечественники Ева Пэйт и Логан Бай (177,95).

5 июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.