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Фигурное катание

Сегодня, 15:40

Тарасова поздравила Тутберидзе с награждением орденом Александра Невского

Микеле Антонов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на награждение Этери Тутберидзе орденом Александра Невского.

«Прекрасно! Поздравляю Этери Тутберидзе. Это достижение — признание ее заслуг, результатов мирового значения», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что Тутберидзе, Буре и Славский удостоены наград за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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