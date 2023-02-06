Тарасова поздравила Тутберидзе с награждением орденом Александра Невского

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на награждение Этери Тутберидзе орденом Александра Невского.

«Прекрасно! Поздравляю Этери Тутберидзе. Это достижение — признание ее заслуг, результатов мирового значения», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что Тутберидзе, Буре и Славский удостоены наград за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).