Тарасова пожелала Валиевой забыть допинг-скандал

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова российской фигуристки Камилы Валиевой о своем допинг-скандале.

Ранее 17-летняя Валиева назвала скандал с допингом самой большой несправедливостью, которая с ней происходила.

«Я тоже так считаю, что это совершенно несправедливо и незаслуженно. Желаю ей скорее это все забыть», — цитирует Тарасову Metaratings.

Во время турнира в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Окончательного вердикта по делу Валиевой все еще нет.

Ожидается, что решение CAS будет опубликовано до февраля 2024 года.