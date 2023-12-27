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Фигурное катание

Сегодня, 17:49

Тарасова пожелала Валиевой забыть допинг-скандал

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова российской фигуристки Камилы Валиевой о своем допинг-скандале.

Ранее 17-летняя Валиева назвала скандал с допингом самой большой несправедливостью, которая с ней происходила.

«Я тоже так считаю, что это совершенно несправедливо и незаслуженно. Желаю ей скорее это все забыть», — цитирует Тарасову Metaratings.

Во время турнира в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Окончательного вердикта по делу Валиевой все еще нет.

Ожидается, что решение CAS будет опубликовано до февраля 2024 года.

Источник: Metaratings
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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