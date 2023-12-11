Тарасова призналась в любви Костомарову: «Для нас всех он большой пример!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на первый выход Романа Костомарова на лед в протезах.

«Молодец, горжусь им! Счастлива видеть, что он так может справляться! Для нас всех он большой пример. Здоровья ему! Люблю его!» — сказала Тарасова «СЭ».

Сегодня, 11 декабря, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, в котором показал, как впервые вышел на лед в протезах после ампутации.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Также в декабре олимпийский чемпион рассказал, что хочет заниматься боксом.

В ноябре Костомаров заявил, что впервые выйдет на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха. Гала-концерт состоится в Москве 17 декабря.