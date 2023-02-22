Тарасова призвала Лакерника помочь в решении дела Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник должен поспособствовать принятию справедливого решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Они должны были куда-то подать, наверное, выразить свое мнение. Даже не знаю, что еще сказать, в ISU у нас есть Лакерник, надо его спрашивать, что он думает по этому поводу, я в этой ситуации не могу ничем помочь [Камиле]», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Сегодня, 22 февраля, стало известно о том, что ISU подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой.

21 февраля ВАДА объявило, что считает неверными выводы дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу 16-летней спортсменки и воспользуется правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).