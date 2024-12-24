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Фигурное катание

Сегодня, 17:45

Тарасова: «Загитова — еще маленькая девочка, в стране и так много ледовых шоу»

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не получила грант в размере 75 миллионов рублей на организацию ледового шоу.

«Во-первых, я не знала, что Загитова подавала заявку на государственный грант на организацию шоу. У нас и так много ледовых шоу — у Илюши Авербуха, у Тани Навки. Это уже много для нашей страны. На Новый год и Женя Плющенко делает постановки со своими артистами. У Загитовой же не было опыта продюсирования шоу, она никогда не была постановщиком. Алина еще совсем маленькая девочка для таких дел. Просто звания у нее уже большие. Мне кажется, что ей надо сосредоточиться на своем исполнительском искусстве», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».

Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проект Загитовой для получения гранта на постановку нового ледового шоу. Спортсменка делала запрос на грант в размере 74,8 миллиона рублей.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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