Тарасова: «Загитова — еще маленькая девочка, в стране и так много ледовых шоу»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не получила грант в размере 75 миллионов рублей на организацию ледового шоу.

«Во-первых, я не знала, что Загитова подавала заявку на государственный грант на организацию шоу. У нас и так много ледовых шоу — у Илюши Авербуха, у Тани Навки. Это уже много для нашей страны. На Новый год и Женя Плющенко делает постановки со своими артистами. У Загитовой же не было опыта продюсирования шоу, она никогда не была постановщиком. Алина еще совсем маленькая девочка для таких дел. Просто звания у нее уже большие. Мне кажется, что ей надо сосредоточиться на своем исполнительском искусстве», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».

Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проект Загитовой для получения гранта на постановку нового ледового шоу. Спортсменка делала запрос на грант в размере 74,8 миллиона рублей.