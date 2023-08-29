Тарасова эмоционально отреагировала на новость о нахождении Горбачевой: «Слава Богу, что жива!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о нахождении фигуристки Алины Горбачевой.

«Очень рада! Человека искали, думали, что ее не в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Слава Богу, что жива!» — сказала Тарасова «СЭ».

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение фигуристки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Отмечается, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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