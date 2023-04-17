Тарасова считает, что Даниеляну не стоило отказываться выступать за Армению: «Он не сможет быть впереди русских мальчиков»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала отказ серебряного чемпиона Европы Артура Даниеляна выступать за сборную Армении.

«Я думаю, что Даниеляну надо было выступать за сборную Армении. Ему будет очень тяжело. Я считаю, что он не сможет быть впереди русских мальчиков. А там бы он выступал первым номером», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что Даниелян и гимнаст Артур Далалоян отклонили предложение о переходе в сборную Армении.