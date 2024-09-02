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Фигурное катание

Сегодня, 04:02

Тарасова — о Валиевой: «Девочка начинает новую жизнь»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о поступлении Камилы Валиевой в МГИМО.

«Девочка начинает новую жизнь. Теперь она сама определяет, где хочет учиться и работать. Что в этом такого? Зачем думать правильно это или нет? У нас все идут в институты, причем буквально, а не только Камила Валиева. У нас все спортсмены учатся в разных институтах. Для каждого человека важно получить образование. Так что Камила — молодец!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

1 сентября директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что Валиева поступила в МГИМО. Ранее 18-летняя фигуристка рассказала, что видит себя в роли тренера.

Источник: Sport24
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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