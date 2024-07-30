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Фигурное катание

Сегодня, 22:51

Тарасова раскритиковала Губерниева за слова о неспортивной России: «Совсем ничего не видит»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала известного тележурналиста и блогера Дмитрия Губерниева, который ранее назвал Россию неспортивной державой.

«Не могла бы сказать, что Россия — неспортивная страна, это не совсем так. Что-то Губерниева понесло! Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?!

Всегда хотелось бы, чтобы еще больше людей занимались спортом, но говорить, что мы — неспортивная страна, значит прям ничего не видеть и не чувствовать! В школе все с удовольствием идут на физкультуру, все секции переполнены. Мы делаем все, что можем. Хотелось бы большего, но у нас и так нет свободных тренеров и нет спортивных школ, в которые никто не хочет поступать. Мы стараемся и делаем все для этого», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее Губерниев рассказал «СЭ», что доволен тем, как прошла церемония открытия Олимпиады в Париже. Он также раскритиковал западных чиновников за решения, из-за которых на Играх-2024 выступает только 15 россиян.

Источник: Sport24
Дмитрий Губерниев
Татьяна Тарасова
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