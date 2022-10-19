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Фигурное катание

Сегодня, 13:37

Тарасова раскритиковала Губерниева за слова в адрес Загитовой: «Пускай на себя посмотрит!»

Тарасова раскритиковала Губерниева за слова в адрес Загитовой
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о словах комментатора Дмитрия Губерниева в адрес фигуристки Алины Загитовой. Ранее Губерниев заявил, что российской спортсменке трудно в роли ведущей, но это устраивает тех, кто поставил ее перед камерой.

«Что? Пускай на себя посмотрит! Я считаю, что Алина справляется со своими обязанностями», — сказала Тарасова «СЭ».

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании, также она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

В новом сезоне она ведет передачу вместе с другой олимпийской чемпионкой по фигурному катанию — Анной Щербаковой.

Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
Татьяна Тарасова
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