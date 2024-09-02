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Фигурное катание

Сегодня, 16:29

Тарасова выступила против суда Парсеговой и «Ангелов Плющенко»: «Надо уметь договариваться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала судебный процесс между мамой спортсменки Арины Парсеговой и академией «Ангелы Плющенко»

«Я не судья и не адвокат, я не в курсе всех тонкостей. Вообще у нас, по-моему, был первый в России суд в фигурном катании. Я против подобного решения конфлиутов. Сторонам надо уметь как-то договариваться по-другому — не через суд. Я этого не понимаю, надо договариваться без судов», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери фигуристки Арины Парсеговой Натальи. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда.

Арина Парсегова и&nbsp;Евгений Плющенко. «Ангелы Плющенко» засудили маму фигуристки Парсеговой на 2 миллиона. Как это получилось?

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023-го. За три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.

Арина Парсегова
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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