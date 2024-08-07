Тарасова рассказала, что до конца верила в оправдание Валиевой по допинговому делу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала исход допингового дела россиянки Камилы Валиевой.

Положительная допинг-проба Валиевой вскрылась во время проведения олимпийского турнира в 2022 году, хотя взята была задолго до начала соревнований. По итогам разбирательства спортсменка получила длительную дисквалификацию и потеряла ранее завоеванные награды.

«Верила ли я в оправдание Камилы? Да, я верила до самого конца. Никакого опустошения не было. Если бы у меня было опустошение каждый раз после этих решений, я бы уже умерла. Там не понимают спортсменов, хоть и работают с ними. Они не осознают, что такое потерять профессию для спортсмена, потому что у них у самих нет должности, кроме как руководящей.

Я не хочу разбирать это дело, потому что я ничего о нем не знаю. Получилось то, что получилось», — цитирует Тарасову Metaratings.

22 июля CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а также российских фигуристов на лишение сборной России золотых медалей Олимпийских игр 2022 года за командный турнир из-за допингового дела Камилы Валиевой. Команда сохранила за собой лишь бронзовые медали Игр-2022.